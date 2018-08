Operação prende 31 policiais militares em Campinas

SOROCABA - Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Corregedoria da Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira, 14, 31 policiais militares suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região de Campinas , interior de São Paulo. Conforme o Gaeco, a investigação apurou que eles recebiam pagamentos de R$ 100 a R$ 300 para vazar informações sobre as operações policiais de combate ao tráfico. Eles também deixavam de efetuar prisão de traficantes ligados ao esquema. Quatro civis envolvidos nos crimes também foram presos.

Segundo o coronel Marcelino Fernandes da Silva, da corregedoria da PM, os valores da propina variavam conforme a graduação do policial envolvido. Enquanto um soldado, por exemplo, recebia R$ 100 pela informação, ao sargento eram pagos R$ 300. Os valores mensais movimentados pelo esquema chegavam a R$ 150 mil. O grupo, lotado na 5.ª Companhia do 47.º Batalhão de Campinas, atuava principalmente no Parque Industrial e na região conhecida como 'Toca da Raposa', na Vila Boa Vista. O grande número de policiais presos chegou a desfalcar a unidade.

Entre os presos civis estão um homem e uma mulher que lideravam a organização. A mulher assumiu o lugar de outro líder preso na fase de investigação. Já o civil fazia a contabilidade e distribuição do dinheiro pago pelo tráfico. Os 40 mandados de prisão e 51 mandados de busca foram expedidos pela Justiça Militar e pelo juiz Nelson Augusto Bernardes de Souza, da 3.ª Vara Criminal de Campinas. Embora o esquema operasse apenas nessa cidade, as ordens de busca foram cumpridas também em Sumaré, Mogi Mirim, Hortolândia, Bauru, Sorocaba e São Carlos, onde ficam as residências dos envolvidos.

As prisões são temporárias. A Justiça decretou sigilo nas investigações e a reportagem não teve acesso aos nomes dos advogados que acompanharam as prisões. Os suspeitos vão responder por crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Operação 'Tio Genésio' teve o apoio do 2.º e 3.º Batalhões de Polícia de Choque e do Canil de Campinas.