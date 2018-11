Operação prende 166 pessoas contra o tráfico de drogas em escolas

Uma operação do Ministério da Segurança Pública e da Polícia Civil prendeu 166 pessoas, entre elas 74 em flagrante, e apreendeu 21 adolescentes nesta terça-feira, 13, em uma ação para coibir o tráfico de drogas nas proximidades e no interior de 51 escolas públicas e privadas do País. A polícia apreendeu dinheiro, armas, veículos e eletrônicos.

Ao todo, 8 mil policiais cumprem mandados de prisão, busca e apreensão nos 26 Estados e no Distrito Federal. A Operação Anjos da Lei é coordenada pelo Ministério da Segurança Pública em conjunto com o Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. A ação foi realizada nas proximidades (até 400 metros) de escolas públicas e privadas.

Segundo Emerson Wendt, presidente do Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil e coordenador da Operacao Anjos da Lei, 166 pessoas foram presas (74 presos em flagrante, 29 foragidos recapturados, 42 presos por mandados e 21 adolescentes apreendidos). Foram apreendidos R$8.141,00, 14 eletrônicos, 16 armas, 7 veículos e 24 celulares. A estimativa é que se chegue proximo a mil prisões de traficantes que fazem o tráfico proximo as escolas", disse Wendt.

Esta é a 4ª operação nacional realizada desde maio pela Polícia Civil. A primeira operação foi a Luz da Infância no combate a pedofilia com 251 prisões. Em agosto, houve a Operação Cronos, com 3,3 mil prisões. E a última operação foi a Midas, em setembro, com enfoque no combate ao crime patrimonial de roubo e latrocínio, e teve mais de 4 mil prisões e apreensões em todo o País.

Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jugmann, o objetivo é evitar que os jovens sejam capturados pelo tráfico. A operação leva ao conhecimento das escolas para coibir a presença de traficantes no seu entorno.

"Nós sabemos que, infelizmente, o tráfico ronda as nossas escolas, ronda os estudantes e busca sobretudo desde idade tenra levar jovens e estudantes a usarem drogas", disse Jugmann.

Em São Paulo, participaram cerca de mil policiais dos dez Departamentos do Interior (Deinter), além do Departamento da Grande SP (Demacro) e da Capital (Decap). Em Jundiaí, na região de Campinas, aproximadamente quatro mil pinos de crack foram apreendidos à cerca de 100 metros de duas escolas. Um homem foi preso em flagrante pelo crime.

"Estamos engajados plenamente. Entendemos a profundidade, extensão e o valor social dessa operação, que já rendeu, apenas no Estado, 29 flagrantes até o momento", destacou o delegado-geral da polícia paulista", Paulo Bicudo.