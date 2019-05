Operação combate quadrilha que usava drones para entregas na cadeia

Denominada "Voo de Ícaro", a operação foi desenvolvida pela Polícia Civil e também cumpriu 13 mandados de busca e apreensão, inclusive, dentro dos presídios. Para isso foi preciso o apoio do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), especializado em ações no sistema prisional.

A operação descobriu que os detentos orientavam seus cúmplices que estavam do lado de fora sobre os horários e locais para as entregas. Geralmente as encomendas chegavam no momento do banho de sol, quando os presos estão no pátio. Houve casos, porém, em que os drones acabaram abatidos a tiros pelos guardas das muralhas.

Segundo a polícia, parte desses celulares ficavam com líderes que de dentro da cadeia orientavam ações criminosas nas ruas. Eles também recebiam cartas e chips para os telefones, tendo cada drone a capacidade de transportar carga de até um quilo.

Esses drones custam na faixa de R$ 16 mil cada e o valor para cada operação de entrega nos presídios chegava a R$ 40 mil, bancado pelo crime organizado. A mulher de um detento, que trabalha em uma escola particular de São Paulo, seria uma das responsáveis pelo esquema e também foi presa durante a operação.

Medidas A ação resultou na apreensão de drones, objetos diversos e no bloqueio de contas bancárias que seriam usadas pelos criminosos. Participaram do trabalho 134 policiais em 41 viaturas.