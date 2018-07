Ônibus quebrado agrava congestionamento na Radial Leste

Um ônibus quebrado, que ocupava uma faixa de rolamento da Radial Leste, próximo à Rua Tuiuti, desde as 6 horas desta terça-feira, 10, causou um congestionamento de mais de 11 quilômetros na via, por volta das 8 horas, prejudicando os motoristas que seguiam em direção ao Centro da cidade, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Lentidão Após começar a semana com recorde de congestionamento, o trânsito na capital paulista voltou ao normal nesta terça-feira, 10, com o índice dentro da média. De acordo com medição da CET, a lentidão na cidade às 8 horas era de 71 quilômetros, com tendência a aumentar ao longo da manhã. Acidente O trânsito da pista sentido Ipiranga, da Avenida do Estado, estava complicado próximo à Praça Alberto Leon. A carga de refrigerante de um caminhão ameaçava cair e o veículo ocupava uma faixa de rolamento da via aguardando outro caminhão para iniciar o transbordo. Árvore A Alameda Sarutaia, nos Jardins, zona sul de São Paulo, teve o trecho entre as Alamedas Joaquim Eugênio de Lima e Avenida Brigadeiro Luís Antônio totalmente interditado após uma árvore cair na fiação elétrica no começo da manhã de hoje. Segundo a CET, ninguém ficou ferido. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 11.300 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria, com 3.000 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, com 2.780 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Jorge João Saad e Rua Joaquim Galvão Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista local entre Ponte Jânio Quadros e Hospital Vila Maria - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Rua Borges Lagoa e Viaduto João Julião da Costa Aguiar - Avenida Cruzeiro do Sul: sentido Ipiranga, entre Ponte Cruzeiro do Sul e Rua Ildefonso - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Anselmo Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, entre Ruas Wandenkolk e Rua Bernardino Brito F de Carvalho - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, pista expressa entre Ruas Pacheco e Chaves e Wilson