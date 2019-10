Ônibus pega fogo na Avenida Lins de Vasconcelos, em São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus pegou fogo e ficou totalmente destruído na Avenida Lins de Vasconcelos, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, na noite deste domingo, 13. Ninguém se feriu.

Um curto-circuito no motor teria provocado o incêndio no coletivo que fazia a linha 476G/41 Vila Industrial-Metrô Ana Rosa, por volta das 21h30, próximo à Rua Calixto Mota.

"Primeiro, eu ouvi um barulho no motor, deu um pipoco. Foi quando resolvi parar o carro no semáforo. O farol fechou, vi o fogo subir no motor", contou o motorista Everaldo Santana da Silva à reportagem do Bom Dia São Paulo, da TV Globo.

O condutor do ônibus e os seis passageiros conseguiram fugir antes de as chamas se alastrarem.

Incêndio extinto em ônibus, Av Lins de Vasconcelos x rua Calixto Mota, Cambuci; não houve vítimas, local deixado em segurança; 3 viaturas no atendimento, informações finais.#193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 14, 2019

O Corpo de Bombeiros informou que enviou três viaturas ao local. O fogo atingiu a fiação elétrica, o que provocou queda de energia na região. Os bombeiros levaram cerca de duas horas para apagar as chamas.

A Lins de Vasconcelos precisou ser interditada na altura da Rua Dona Brígida durante toda a madrugada e o início da manhã desta segunda-feira, 14. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a avenida foi liberada por volta das 7h30.