Ônibus pega fogo após pane elétrica em avenida da zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um ônibus pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira, 2, na Avenida Jabaquara, zona sul de São Paulo . Não há informações sobre feridos.

Segundo a SPTrans , o veículo, que fazia a linha 577T/10 - Jardim Miriam - Metrô Ana Rosa, teve uma pane elétrica na altura do número 3.000 da avenida Jabaquara. Equipes do Corpo de Bombeiros apagaram o fogo.

O ônibus já foi removido, a via, que ficou interditada, já foi liberada, e os desvios desativados. O caso foi registrado no 35ºDP, no Jabaquara.