Ônibus escolar do acidente com 3 mortos em Itapeva não tinha cinto de segurança

SOROCABA - O ônibus escolar envolvido no acidente que causou a morte do motorista e de duas crianças, nessa segunda-feira, 29, em Itapeva, interior de São Paulo, não tinha cintos de segurança. O equipamento é obrigatório para esse tipo de transporte, segundo normas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O ônibus caiu em uma ribanceira depois de se chocar com a carreta de um bitrem carregada com madeira. Outras oito crianças e uma mulher ficaram feridas.

O ônibus seguia pela rodovia vicinal Faustino Daniel da Silva com 11 crianças de escolas municipais, além do motorista e da monitora, quando foi atingido pela carreta, que desengatou do bitrem. Duas meninas, de 5 e 6 anos, morreram no local. O motorista do ônibus foi socorrido, mas não resistiu.

Conforme o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, três crianças ainda estavam no ônibus, mas a maioria já havia saído e estava no acostamento da rodovia. Foi constatado que o veículo não tinha cintos de segurança nos bancos usados pelos escolares.

Segundo norma do Detran, baseada no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o ônibus de transporte escolar deve “possuir cintos de segurança independentes e em perfeitas condições de uso em cada assento”. A prefeitura informou que o ônibus da empresa terceirizada passou por vistoria em janeiro e o Detran avaliou tanto a documentação, quando os equipamentos e a idade do veículo. De acordo com o laudo apresentado pela empresa terceirizada, o ônibus estava em condições de fazer o transporte escolar.

Vistoria. Em nota, o Detran lamentou a tragédia e confirmou que o veículo passou por vistoria em janeiro. “O órgão de fiscalização vai abrir processo para investigar em que condições a vistoria dos equipamentos de segurança foi feita. Vale ressaltar que todos os veículos de transporte escolar precisam de autorização da prefeitura para exercer a atividade nos respectivos municípios”, informou. O responsável pela empresa de ônibus, Ariel Aparecido Alves, informou que o veículo estava “em dia” e que está à disposição das autoridades.

O motorista do caminhão, que chegou a ficar detido após o acidente, vai responder em liberdade por lesões corporais culposas e homicídios culposos (sem intenção de matar). A Polícia Civil aguarda os laudos da perícia para confirmar em que circunstância aconteceu o desengate da carreta causadora do acidente. A perícia deve apontar se as condições de segurança do ônibus tiveram influência nos resultados do acidente.

Os corpos das vítimas – as meninas Ana Júlia da Silva Souza, de 5 anos, Sofia Ferreira Garcia, de 6, e o motorista Valdir Aparecido Melo Correia, de 31 – foram sepultados nesta terça-feira no Cemitério Municipal do Bairro Lagoa Grande, em Itapeva. Em razão do luto oficial decretado pelo prefeito Luiz Cavani (PSDB), as aulas foram suspensas em todas as escolas municipais, nesta terça. Nas escolas Oliva Gomes, Eliza Barros e Dirce Lara, das crianças diretamente envolvidas no acidente, as atividades continuarão suspensas até quinta-feira, 1º.