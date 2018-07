Ônibus e cegonha carregada com dez veículos colidem no centro de SP

SÃO PAULO - Um ônibus e uma cegonha carregada com dez veículos colidiram na madrugada desta quarta-feira, 4, em cruzamento do centro de São Paulo, por volta das 3h30. O motorista do coletivo ficou preso nas ferragens por uma hora e sofreu fratura na perna esquerda.

Segundo testemunhas, o farol estava amarelo intermitente quando a cegonha, que vinha pela Rua Florêncio de Abreu, acertou em cheio a lateral do ônibus, que seguia na Rua Paula Sousa para a garagem da empresa Sambaíba. O forte impacto jogou o ônibus para cima de um prédio e o condutor ficou preso na cabine. Ele foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado à Santa Casa.

A cegonha havia saído da fábrica em São Bernardo do Campo com destino a uma concessionária no centro e o motorista não sofreu ferimentos. A perícia recolheu os tacógrafos dos dois veículos para analisar a velocidade no momento do choque e o acidente foi registrado no 1º DP (Sé).