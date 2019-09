Ônibus de SP testam pagamento com cartão de crédito e débito a partir de segunda

SÃO PAULO - Doze linhas de ônibus da cidade de São Paulo passarão a aceitar o pagamento da passagem por cartão de crédito, débito ou pré-pago a partir desta segunda-feira, 16. O novo serviço valerá apenas para cartões físicos ou digitais com a tecnologia NFC (contactless), que funciona por aproximação e sem o uso de senha. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira, 12, pela gestão Bruno Covas (PSDB) em coletiva de imprensa na Prefeitura. O projeto-piloto tem duração de três meses ou até atingir 500 mil transações.

NFC é uma tecnologia que libera o pagamento com o toque do cartão (ou a versão digitalizada dele em um smartphone, pulseira ou smartwatch) sobre um dispositivo habilitado. Esse tipo de conectividade é adotada por plataformas como o Google Pay e a Apple Pay, por exemplo, além de cartões físicos identificados com o símbolo de quatro ondas. Haverá um limite de dez pagamentos por dia por cartão.

Cerca de 200 ônibus estão atualizados para receber a nova forma de pagamento, que ocorrerá no mesmo dispositivo de validação do bilhete único. Segundo a Prefeitura, as 12 linhas do projeto-piloto transportam 2,9 milhões de passageiros por mês e foram escolhidas por terem uma quantidade acima da média de viagens pagas com dinheiro. Na primeira fase, não será possível fazer integração tarifária.

A tecnologia é utilizada no metrô do Rio e também no transporte municipal de Jundiaí, dentre outras cidades. Em São Paulo, inicialmente serão aceitos cartões Visa e Mastercard (nacionais e internacionais), enquanto está em processo a adesão da Elo.

O cartão será a terceira alternativa de pagamento de passagem na capital paulista, que também aceita dinheiro e Bilhete Único. No caso do Bilhete Único, aplicativos e outras tecnologias digitais já permitem a recarga com cartão de crédito.

Segundo Covas, a nova opção é voltada especialmente para turistas e passageiros que usam o transporte público "eventualmente" ou pagam em dinheiro. Ele também reafirmou a posição de que o cargo de cobrador deve ser extinto do sistema - com a absorção do atuais trabalhadores da função em outros cargos. "Já não faz sentido existir hoje."

Após a fase de testes, as empresas participantes receberão uma porcentagem do valor da passagem (cerca de 3%) por cada passageiro que utilizar o serviço. Segundo a gestão municipal, elas foram selecionadas por um chamamento público e são responsáveis por arcar com os custos do projeto-piloto. "As empresas de cartão estão se preparando para, aos poucos, ir aumentando (o número de linhas com o serviço)”, afirmou Edson Caram, secretário municipal de Mobilidade e Transportes.

Covas disse, ainda, que a gestão municipal está monitorando os resultados do governo do Estado, que implantou a tecnologia QR Code em algumas estações do Metrô e da CPTM.

Confira as linhas participantes do projeto-piloto na cidade de São Paulo (a partir do dia 16):

675R/10 Grajaú - Metrô Jabaquara

715M/10 Jd. Maria Luiza - Lgo. da Pólvora

807M/10 Term. Campo Limpo - Shop. Morumbi

908T/10 Pq. D. Pedro ll - Butantã

917M/10 Morro Grande - Metrô Ana Rosa

917M/31 Morro Grande - Metrô Ana Rosa

2002/10 Term. Bandeira - Term. Pq. D. Pedro ll

2590/10 União de Vl. Nova - Pq. D. Pedro ll

4031/10 Pq. Sta. Madalena - Metrô Tamanduateí

5129/10 Jd. Miriam - Term. Guarapiranga

5129/41 Jd. Miriam - Sto. Amaro

6030/10 Unisa-Campus - Term. Sto. Amaro

9300/10 Term. Casa Verde - Term. Pq. D. Pedro ll

9500/10 Term. Cachoeirinha - Pça. do Correio