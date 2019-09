Ônibus começam a aceitar cartão de crédito e débito em SP; veja as linhas

SÃO PAULO - O pagamento de passagem por cartão de crédito, débito ou pré-pago em 12 linhas de ônibus de São Paulo começou nesta segunda-feira, 12. O novo serviço vale apenas para cartões físicos ou digitais com a tecnologia NFC (contactless), que funciona por aproximação e sem o uso de senha.

O projeto-piloto tem duração de três meses ou até atingir 500 mil transações. Inicialmente serão aceitos cartões Visa e Mastercard (nacionais e internacionais), enquanto está em processo a adesão da Elo.

NFC é uma tecnologia que libera o pagamento com o toque do cartão (ou a versão digitalizada dele em um smartphone, pulseira ou smartwatch) sobre um dispositivo habilitado. Esse tipo de conectividade é adotada por plataformas como o Google Pay e a Apple Pay, além de cartões físicos identificados com o símbolo de quatro ondas. Haverá um limite de dez pagamentos por dia por cartão.

Cerca de 200 ônibus estão atualizados para receber a nova forma de pagamento, que ocorrerá no mesmo dispositivo de validação do bilhete único.

Segundo a Prefeitura, as 12 linhas do projeto-piloto transportam 2,9 milhões de passageiros por mês e foram escolhidas por terem uma quantidade acima da média de viagens pagas com dinheiro. Na primeira fase, não será possível fazer integração tarifária.

Confira as linhas que aceitam o pagamento por cartão de credito e débito no projeto-piloto:

675R/10 Grajaú - Metrô Jabaquara

715M/10 Jardim Maria Luiza - Largo da Pólvora

807M/10 Terminal Campo Limpo - Shopping Morumbi

908T/10 Parque Dom Pedro II - Butantã

917M/10 Morro Grande - Metrô Ana Rosa

917M/31 Morro Grande - Metrô Ana Rosa

2002/10 Terminal Bandeira - Terminal Parque Dom Pedro II

2590/10 União de Vila Nova - Parque Dom Pedro II

4031/10 Parque Santa Madalena - Metrô Tamanduateí

5129/10 Jardim Miriam - Terminal Guarapiranga

5129/41 Jarim Miriam - Santo Amaro

6030/10 Unisa-Câmpus - Terminal Santo Amaro

9300/10 Terminal Casa Verde - Terminal Parque Dom Pedro II

9500/10 Terminal Cachoeirinha - Praça do Correio

O cartão será a terceira alternativa de pagamento de passagem na capital paulista, que também aceita dinheiro e bilhete único. No caso do bilhete único, aplicativos e outras tecnologias digitais já permitem a recarga com cartão de crédito.

Saiba como carregar seu bilhete único sem sair de casa

Atualmente, o bilhete único pode ser carregado pela loja virtual da SPTrans, por SMS, através de um dos 13 aplicativos habilitados ou até pelo Facebook. Depois da compra do crédito, o usuário deve utilizar as máquinas de recarga disponíveis nos ônibus, perto da catraca, ou se dirigir a um dos equipamentos automáticos nos terminais e estações do Metrô e da CPTM.

Recarga pelo celular

Loja virtual da SPTrans (para cartões comum e estudante)

Disponível: via web

Compra/Serviço: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*, pagamento da revalidação estudante

Ame Digital

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema operacional: Android, iOS

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*

Cittamobi

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema operacional: Android - 4.1 ou superior, iOS 7.0 ou superior

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, estudante*, pagamento da revalidação estudante

Fácil

Disponível: via web (não precisa baixar app e nem utilizar memória do telefone)

Sistema operacional: Todos na versão web

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*, pagamento da revalidação estudante

Leve-me

Disponível: Google Play, Apple Store, Windows

Sistema operacional: iOS 8.0 ou superior, Windows Phone 8,8.1 e 10

Tipos de recarga: comum*, estudante*

Mercado Pago

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema operacional: Android, iOS

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*

Moovit

Disponível: Google Play, Apple Store, Windows

Sistema operacional: iOS 8.0 ou superior, Windows Phone 8,8.1 e 10

Tipos de recarga: comum*, estudante*

Onboard

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema operacional: Android - 4.0.3, iOS 7.0 ou superior

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*

Picpay

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema operacional: Android, iOS

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*

Ponto Certo

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema operacional: Android - 3.0 ou superior, iOS 8.3 ou superior

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*, pagamento da revalidação estudante

Qiwi

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema operacional: Android - 4.1 ou superior, iOS

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*, pagamento da revalidação estudante

Recargapay

Disponível: Google Play, Apple Store

Sistema operacional: Android - 2.3 ou superior, iOS 8.0 ou superior

Tipos de recarga: comum/diário, comum/mensal, estudante*

Superdigital

Disponível: Google Play e Apple Store

Sistema operacional: Android - 2.2 ou superior, iOS 7.0 ou superior

Tipos de recarga: comum*, estudante*

Voud

Disponível: Google Play, Apple Store.

Sistema operacional: Android - 4.1 ou superior, iOS 9.0 ou superior

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*

Recarga pelo Facebook

Bipay

Disponível: Facebook Messenger. Envie uma mensagem para página Bipay no Facebook e recarregue seu bilhete

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*, pagamento da revalidação estudante

Recarga por transação bancária

Banco do Brasil

Disponível: canais de autoatendimento do Banco do Brasil

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*, pagamento da revalidação estudante

Recarga por SMS

Recarga Fácil

Disponível: Ligue *32245 de qualquer celular, efetue o cadastro, informe os números do cartão de crédito e do bilhete único e faça a compra dos créditos

Tipos de recarga: comum*, comum/diário, comum/mensal, estudante*

*A compra/serviço "comum" e "estudante" referem-se aos créditos eletrônicos monetários que são adquiridos para a utilização do bilhete único.