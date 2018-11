Ônibus com passageiros da Gol se perde a caminho de Cumbica Dois ônibus que levavam passageiros da empresa aérea Gol do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, para o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Cumbica, Guarulhos, se perderam no caminho. Um passageiro do vôo da empresa contou por celular à reportagem, à Rádio CBN, que os motoristas ficaram cerca de meia hora perdidos até achar o rumo certo do aeroporto. Depois, já nas proximidades do aeroporto, se perderam de novo e demoraram para chegar ao terminal de embarque. O vôo em Congonhas estava previsto para 8h30, mas o passageiro só conseguiu embarcar às 12h55.