Ônibus colide com caminhão e deixa 15 feridos no interior de SP

FRANCA - Quinze pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na manhã desta sexta-feira, 14, na Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), no município de Tietê (SP). O coletivo saiu de Foz do Iguaçu (PR) com destino a Campinas (SP), mas colidiu contra a traseira do caminhão que estava carregado de eucaliptos.

De acordo com a Polícia Rodoviária, a maioria das vítimas teve ferimentos leves. Madeiras ficaram espalhadas na pista e os motoristas dos dois veículos não souberam dizer o que aconteceu, e as causas do acidente devem ser apuradas em inquérito policial.

A colisão ocorreu no quilômetro 53 da rodovia, que continuava com o tráfego parcialmente interrompido até por volta das 9h. Policiais contaram que a chuva pela manhã atrapalhou um pouco o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos.

As vítimas foram socorridas para hospitais da região. As primeiras informações indicavam 20 feridos, mas esse número foi atualizado pela própria Polícia Rodoviária.