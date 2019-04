Acidente na Régis Bittencourt deixa 20 feridos após queda de ônibus

SÃO PAULO - Um ônibus e um caminhão colidiram na manhã desta segunda-feira, 15, no km 306 da Rodovia Régis Bittencourt, região de São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo.

Com a batida, o ônibus saiu da pista e caiu na ribanceira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente na Rodovia Régis Bittencourt ocorreu por volta das 6h30 no sentido São Paulo da rodovia, logo após o pedágio.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a Rodovia Régis Bittencourt, um caminhão seguia sentido São Paulo e colidiu com o ônibus com 26 passageiros que estava parado no ponto. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens, considerado vítima grave e foi removido para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

Quatro ambulâncias da concessionária Arteris Régis Bittencourt e mais o Corpo de Bombeiros fizeram o resgate das vítimas. No total, 19 passageiros ficaram levemente feridos e foram encaminhados para o PS de Juquitiba e para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

De acordo com a Arteris, a concessionária ainda trabalha no local para a retirada dos veículos acidentados.