Ônibus atropela grupo de 28 ciclistas e dois morrem na Bandeirantes

SOROCABA - Um ônibus atropelou um grupo com 28 ciclistas, na manhã deste sábado, 26, na Rodovia dos Bandeirantes, em Pirituba, zona oeste de São Paulo. Dois ciclistas - um homem e uma mulher - morreram no local. Outros quatro ficaram feridos, um deles em estado grave, segundo a concessionária CCR Autoban.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 17,5, no sentido capital, já próximo ao acesso das Marginais do Tietê e do Pinheiros. O grupo de amigos, que costuma se reunir para pedalar aos fins de semana, retornava para São Paulo quando aconteceu o acidente.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, o motorista alegou que uma parte do grupo, que pedalava no acostamento, teria invadido a faixa de rolamento. Já os ciclistas disseram ter sido o ônibus que invadiu o acostamento.

O motorista não apresentava sinais de embriaguez, mas passaria por exames. As cinco faixas da rodovia foram interditadas para o atendimento às vítimas. Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, desceu na pista para socorrer um ciclista com ferimentos graves. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas, na capital.

Outro ferido foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Taipas e para o São Camilo, ambos em São Paulo. Dois outros ciclistas com ferimentos leves dispensaram o atendimento oferecido pelo Corpo de Bombeiros e foram levados para hospitais particulares.

O caso é investigado pelo 33º Distrito Policial (Pirituba). Peritos do Instituto de Criminalística (IC) da capital fizeram perícia no local do acidente. O veículo também passaria por inspeção.

A rodovia foi liberada ao tráfego progressivamente, até a liberação total às 15h20. Apenas o acostamento permanecia bloqueado devido à perícia realizada no ônibus. Houve congestionamento de 1,5 km no trecho.