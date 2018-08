Onça-parda é capturada após ficar presa em galinheiro em Piedade

SOROCABA - Um sitiante de Piedade , interior de São Paulo, levou um susto ao se deparar com uma onça-parda adulta, presa no galinheiro de sua chácara, na noite desta quarta-feira, 15, em Piedade, interior de São Paulo. Ele ouviu o barulho das galinhas agitadas e foi verificar se havia alguma raposa no galinheiro, como costumava acontecer. Ao adentrar o viveiro, ele ouviu um rugido e se deparou com a onça. O homem voltou a fechar a porta, deixando o felino preso com as galinhas, e entrou em contato com a Polícia Militar .

Uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalhou seis horas para a captura da onça, concluída apenas na madrugada desta quinta-feira, 16. O animal, um exemplar adulto, pesando cerca de 60 quilos, foi levado à sede da Polícia Ambiental de Sorocaba. O felino foi examinado por médicos veterinários do zoológico municipal e seria levado para soltura em uma mata da mesma região.

De acordo com os bombeiros, a onça-parda invadiu o galinheiro em busca de alimentação, mas a porta se trancou após sua passagem e o animal ficou preso. O sitiante contabilizou 60 galinhas mortas durante a incursão do felino. O local onde fica a chácara, no bairro Douradinho, tem remanescentes de mata atlântica, onde já foram avistados outros felinos. No início de 2017, foram registrados vários ataques de onças a animais domésticos em propriedades da região.