Oito pessoas morrem pisoteadas durante baile funk em Paraisópolis

Oito pessoas foram pisoteadas durante um baile funk na comunidade de Paraísopolis, na zona sul de São Paulo, neste domingo, 1. As identidades ainda não foram divulgadas.

LEIA TAMBÉM > Polícia faz buscas por PM desaparecida em Paraisópolis

A confusão começou após a chegada da Polícia Militar no local para uma ação de controle de distúrbios civis. De acordo com as autoridades, a festa abrigava cerca de cinco mil pessoas.

A Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Autarquia Hospitalar Municipal, informou que 10 pessoas, que estavam nesta ocorrência, deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento e no Pronto Socorro do Hospital do Campo Limpo. Duas permanecem sendo atendidas e oito foram a óbito.