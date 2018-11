OceanAir transfere todos os vôos para Guarulhos

ssessoria de imprensa da OceanAir informou nesta quinta-feira, 19, que a empresa decidiu transferir todos os seus vôos do aeroporto de Congonhas para o aeroporto de Guarulhos. A medida entrou em vigor na última quarta-feira e valerá pelo menos até 22 de agosto. Segundo a OceanAir, a medida visa facilitar o deslocamento dos passageiros e minimizar atrasos, visto que tanto o acesso ao aeroporto de Congonhas e as operações foram afetados pelo acidente com o avião da TAM na última terça-feira. A OceanAir oferecerá transporte gratuito aos seus passageiros entre os aeroportos de Congonhas e Guarulhos neste período. No maior acidente da história da aviação brasileira, um Airbus A320 da TAM vindo de Porto Alegre derrapa na pista do Aeroporto de Congonhas, atravessa a Av. Washington Luís e se choca com um prédio e com um posto de gasolina, causando explosão e incêndio. Pelo menos 190 pessoas morrem, entre passageiros, tripulantes e funcionários do prédio.