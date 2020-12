Obras de recuperação de viaduto no Jaguaré causam interdição de pistas na Marginal

A realização de obras complementares para a recuperação de um viaduto no Jaguaré motiva, ao longo deste fim de semana, a interdição de um trecho da pista expressa da Marginal do Pinheiros. O bloqueio, que se estenderá até 23h deste domingo, 20, deixou o trânsito lento na região na tarde deste sábado, 19.

Leia Também SP fará bloqueio sanitário na Baixada Santista no réveillon e prevê aumentar restrições em janeiro

Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que iria monitorar o trânsito na região. O bloqueio ocorre na pista expressa da marginal, sentido Castelo Branco, no trecho entre as pontes Cidade Universitária e do Jaguaré. As obras na estrutura estão sendo feitas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras e pelo SPObras.

A CET informou que o fluxo de trânsito está sendo canalizado para a pista local da marginal, na altura do Parque Villa-Lobos, com retorno à pista expressa após o Viaduto Lazlo Braun. Em novembro de 2018, um viaduto da região cedeu e teve de passar por obras de reconstrução, tendo sido liberado quatro meses depois, em março de 2019.