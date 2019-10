Obras da Linha 17-Ouro alteram trânsito na Marginal do Rio Pinheiros

SÃO PAULO - Para dar continuidade às obras da futura estação Morumbi da Linha 17-Ouro do Metrô, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, entre a Ponte Transamérica e a Ponte Caio Pompeu de Toledo. A interdição ocorre a partir das 21h deste sábado, 19, até 3h30 da segunda-feira, 21.

LEIA TAMBÉM > Justiça exclui Covas de ação civil por queda de viaduto na Marginal

Alternativa: Pista Local da Avenida das Nações Unidas, sentido Castelo Branco, paralela à pista expressa. A Engenharia de Campo da CET vai monitorar e orientar o tráfego na região, visando preservar a segurança de pedestres e motoristas.

Por conta das obras, a Linha 9-Esmeralda da CPTM vai funcionar com intervalo de 20 minutos na noite deste sábado. No domingo, a linha vai operar parcialmente, com interrupção da circulação dos trens no trecho das estações Santo Amaro, Granja Julieta, Morumbi e Berrini. Ônibus do sistema Paese estarão à disposição para que o passageiro possa continuar a viagem nos dois sentidos da Linha 9.