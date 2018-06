Obras alteram horário da CPTM neste fim de semana

SÃO PAULO - Neste fim de semana dos dias 3 e 4 a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operará em horários diferentes em alguns trechos e linhas devido a obras de manutenção. Confira as alterações informadas pela Companhia e faça seus planejamentos para transitar entre São Paulo e a região metropolitana.

Linha 7-Rubi (Luz – Francisco Morato)

Na noite de sábado haverá obra entre estações Perus e Caieiras. A partir das 20h30 até o final das operações, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos entre Luz e Pirituba e de 30 minutos entre as estações Pirituba e Francisco Morato. No domingo, durante todo o dia os veículos transitarão a cada 15 minutos entre Brás e Caieiras e 30 minutos entre as estações Caieiras e Francisco Morato.

Devido aos serviços no Expresso Leste, excepcionalmente, os trens da Linha 7-Rubi seguirão até a Estação Brás no domingo, 4.

Extensão da Linha 7-Rubi (Francisco Morato-Jundiaí)

Somente no domingo, do início das operações até às 20 horas, haverá trens a cada 30 minutos entre as estações Francisco Morato e Jundiaí.

Linha 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi)

Devido à grande quantidade de operações somente no domingo, o horário dos trens será:

1. Das 4 horas às 8h30: de 20 minutos entre as estações Barueri e Itapevi

2. Das 8h30 às 16h30: de 32 minutos em toda a linha

3. Das 16h30 às 22 horas: de 16 minutos entre Júlio Prestes e Barueri e de 32 minutos de Barueri a Itapevi

4. Das 22 horas até meia-noite: de 25 minutos em toda a linha

Linha 9-Esmeralda (Grajaú – Osasco)

Na noite do sábado, o intervalo médio dos trens será de 25 minutos entre as estações Presidente Altino e Grajaú.

No domingo, a circulação ficará interrompida entre as estações Presidente Altino e Osasco das 8h30 às 16h30 e das 22h às 24 horas.

Alternativa estará disponível na Linha 8-Diamante. Das 8 às 20 horas, o intervalo médio dos trens será de 20 minutos em toda a linha.

Linha 10-Turquesa (Brás – Rio Grande da Serra)

Devido à operação no Expresso Leste no domingo, intervalo médio dos trens será de 15 minutos em toda a linha.

Linha 11-Coral / Expresso Leste (Luz – Guaianases)

Na noite de sábado os trens transitarão a cada 15 minutos entre as estações Luz e Brás e de 30 minutos entre Brás e Guaianases. No domingo, durante todo o dia a circulação ficará interrompida entre as estações Luz e Corinthians-Itaquera. Os usuários deverão utilizar a Linha 7-Rubi para percorrer o trajeto entre Luz e Brás e a Linha 3-Vermelha do Metrô para o trecho entre Brás e Corinthians-Itaquera.

Entre as estações Corinthians-Itaquera e Estudantes, o intervalo médio dos trens será de 15 minutos, e não haverá necessidade de baldeação em Guaianases.

Extensão da Linha 11-Coral (Guaianases – Estudantes)

Das 20 horas às 24 horas do sábado os veículos passarão a cada 15 minutos entre as estações Guaianases e Estudantes. No domingo, entre Corinthians-Itaquera e Estudantes os veículos transitarão também a cada 15 minutos.

Linha 12-Safira (Brás – Calmon Viana)

Nas noites de sábado e domingo o intervalo médio dos trens será de 25 minutos em toda a linha.