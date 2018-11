Obra desaba e soterra operário na zona norte de São Paulo

O desabamento de uma obra deixou pelo menos um operário soterrado na Avenida Jorge Corbisier, no bairro do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, no fim da manhã deste sábado, 21. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que enviou seis equipes ao local, o deslizamento de terra aconteceu por volta das 11h30. O operário, que trabalhava em uma obra da Sabesp, ficou soterrado por alguns minutos, foi socorrido e passava bem. O acidente aconteceu em uma obra do supermercado Carrefour. Texto alterado às 15h06 para acréscimo e correção de informações.