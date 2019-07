O que fazer em São Paulo quando está muito frio

Olá pessoal, tudo bem?

O frio, parece, finalmente resolveu aparecer em São Paulo. A temperatura caiu nesta quinta-feira (4) e deve cair ainda mais na sexta-feira (5) e no fim de semana. Pensando nisso, resolvi oferecer a vocês algumas sugestões de programas para quando se está assim, morrendo de frio. E, particularmente, acho que a cidade de São Paulo fica muito mais bacana no inverno. Podem me julgar!

Festas Julinas

A comilança e a diversão não acabam em junho e a cidade tem várias opções em julho, como mostra essa matéria bacana publicada recentemente pelo pessoal do Divirta-se. Tem a festa junina do Mosteiro da Luz, da Portuguesa e até o Arraiá do Monobloco – estou com uma impressão que essas festas vão ganhar cada vez mais espaço em São Paulo nos próximos anos, assim como ocorreu com o carnaval alguns anos atrás.

Para comer

Mas se o seu negócio é comer, comer, comer e, vai, ninguém é de ferro, também beber, a dica é você se aprofundar no roteiro elaborado pela repórter Lucinéia Nunes com sopas, fondues e bares aconchegantes para aproveitar o inverno.

Tem muita opção interessante, como por exemplo a Padoca Di Napoli. E como todo ano, para quem gostar de fazer um passeio tradicional, há a opção do festival de sopas da Ceagesp, com sua inconfundível sopa de cebola – prefira a tradicional, não a gratinada. O festival vai até 25 de agosto e o espaço funciona quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. Mas como esfriou, vá preparado: a fila de espera costuma ser grande (Portão 4 da Ceagesp – altura do número 1946 da Avenida Doutor Gastão Vidigal – Vila Leopoldina).

Uma dica de cinema

Uma sessão de cinema é sempre uma boa pedida para quando a temperatura cai. E uma ótima pedida, dos filmes em cartaz, é ‘Turma da Mônica – Laços’. O primeiro filme com atores reais baseado na obra de Mauricio de Sousa é muito bacana. A reconstrução de Limoeiro, a cidade da turma, é impecável, assim como a decisão do roteiro de transportar os atores para um mundo analógico, como antigamente. Vale muito a pena assistir, mesmo sem crianças a tiracolo.

Cafeterias

Alvo principal da coluna na semana passada, novas cafeterias têm se espalhado por São Paulo. É uma ótima oportunidade para conhecê-las entre um passeio e outro. Esta matéria da Lucinéia Nunes (de novo ela!) e da Júlia Corrêa traça um panorama completo sobre esse novo cenário. Se quiser mais informações sobre café, vale acessar a coluna da semana passada.

Na semana que vem, prometo, eu volto. Com mais ou menos frio