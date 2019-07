O novo de Almodóvar é sobre dor, glória e olhar o passado

Olá a todos, estou de volta.

Após duas semanas ausente – rápidas férias – volto ao batente e ao convívio com vocês queridos leitores-assinantes. Confesso que a ausência para o ócio necessário e bem-vindo me deixou com saudades de vocês, com saudades de falar sobre um dos meus temas preferidos. E essa saudade, confesso, é amplificada pelos sentimentos que o novo filme de Pedro Almodóvar, Dor e Glória, me causaram recentemente. O filme é a primeira dica desse texto, que por sua vez vai falar sobre cinema.

Vamos lá?

Se você ainda não viu, reserve um tempo. Pedro Almodóvar volta com força em seu magnífico Dor e Gloria. A parceria com Antonio Banderas é uma jornada pessoal e autobiográfica do diretor. A mim, pareceu um filme sobre o passado. Sobre como todos nós, em dado momento da vida, vamos ter de olhar para trás, para a nossa trajetória de vida. E o que vamos sentir ao vasculhar o passado? Se quiser saber mais sobre o filme, vale ler o texto certeiro de Luiz Carlos Merten. Se puder, assista o filme na Cinesala. Já falei sobre ela em uma coluna sobre ir ao cinema durante a semana. E o Paladar fez uma reportagem muito bacana sobre o bar por lá instalado.

Aliás, até dia 31/7, acontece no memorial da América Latina o 14º Festival de Cinema Latino-americano de São Paulo. Essa matéria do Divirta-se mostra mais detalhes, inclusive indica a programação do festival. Vale como passeio, o memorial é um lugar bárbaro, e o preço é convidativo: entre R$ 5 e R$ 12.

Outro festival, muito bacana, é o Anima Mundi. Eu o considero o principal festival de animação da América do Sul. E, acreditem, ele só vai acontecer porque os fãs se mobilizaram e uma vaquinha virtual garantiu os R$ 400 mil necessários para a sua realização. O jornalista Rodrigo Fonseca conta essa história em uma matéria muita legal.

Se você quiser saber mais sobre os filmes em cartaz, toda quinta-feira nós atualizamos a página de cinema do Estadão. Tem como pesquisar sobre filmes e sobre cinemas. E, um diferencial bacana, se algum jornalista do Estadão escreveu algo sobre o filme, você consegue acessar o texto.

Volto na semana que vem, prometo.

Um abraço