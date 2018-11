Número de vítimas no Hospital do Jabaquara chega a oito São oito as vítimas do acidente com o Airbus A320 da TAM, no Aeroporto de Congonhas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, conhecido como Hospital do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Segundo as equipes de resgate, eles seriam funcionários do hangar contra o qual a aeronave colidiu no final da tarde, informou a assessoria de imprensa do hospital.Todos chegaram com vida, mas quatro estão em estado grave. Um recebeu alta e outros três, com quadro de saúde estável, estão em observação. Segundo o hospital, os oito sobreviventes são homens, mas seus nomes não foram divulgados.