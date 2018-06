Novos valores das tarifas de ônibus da EMTU começam a valer nesta terça-feira

SÃO PAULO – O reajuste das tarifas de ônibus das linhas intermunicipais da Grande São Paulo começa a valer nesta terça-feira, 16.

O reajuste de 7%, em média, foi liberado recentemente pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Dimas. O magistrado acatou recurso do governo Geraldo Alckmin (PSDB) contra a liminar que havia estendido aos ônibus intermunicipais a proibição de reajuste na tarifa integrada entre ônibus da capital e trilhos (metrô e trem), no dia 11 de janeiro.

Dimas acolheu o argumento do governo de que a proibição temporária do aumento das tarifas da EMTU causaria "lesão à ordem e economia pública" e destacou que os reajustes dos ônibus intermunicipais aplicados no início deste ano ficaram dentro da inflação do período (7% na média), ao contrário do aumento dado na integração (14,8%) e nos bilhetes temporais (até 35,7%).

