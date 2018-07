Novo atendimento telefônico da CET apresenta falhas

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) inaugurou no início desta semana uma nova central telefônica através do número 1188. O serviço serve para que a população envie sugestões sobre o trânsito, comunique danos em semáforos, acidentes, alagamentos ou mesmo peça informações sobre o rodízio de veículos e as condições das vias monitoradas em São Paulo. O Estado testou na quarta-feira, 4, o serviço e constatou que o atendimento ainda apresenta falhas: o atendente pareceu confuso sobre as informações solicitadas, passando, inclusive, um dado incorreto à reportagem. Veja também: Áudio - 'Estado' testa atendimento telefônico da CET Especial: como o trânsito parou SP e números da frota Especial: dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Na ligação, o Estado perguntou se um Veículo Urbano de Carga (VUC) com placas de final 4 poderia circular normalmente na quarta-feira, 4. O atendente calculou a data de acordo com o rodízio comum de caminhões e carros e afirmou que a circulação do veículo é permitida em todos os dias, exceto às terças-feiras (veículos com placas de final 3 e 4 são proibidos de rodar neste dia). No entanto, os VUCs, além do rodízio comum, também têm de seguir um rodízio específico que restringe a circulação conforme o dia do mês. Neste caso, o veículo de placa final 4 só poderia circular em dias pares e apenas entre 10 e 16 horas. Nos dias ímpares a circulação não é permitida. Apesar de informar corretamente que a circulação naquele dia era autorizada, o atendente errou ao dizer que o único dia em que o VUC não podia rodar era na terça. Além disso, o atendente se mostrou confuso e inseguro ao passar as informações, e até disse que os VUCs teriam um horário específico (das 5 às 21 horas) para circular na cidade. Contudo, esta era a regra antiga, válida até julho de 2008. O atendente questionou as medidas do veículo e a reportagem confirmou, acrescentando que o veículo é de outra cidade. Ao receber essa informação o atendente reafirmou que a circulação é permitida e que não há nenhuma restrição quanto ao horário. O sistema De acordo com nota divulgada pela CET, o serviço entrou em operação com 90 linhas telefônicas e 86 operadores para recepcionar as chamadas. Ainda neste semestre a central deverá ser ampliada para 120 linhas. Com o início das operações do novo número, as chamadas direcionadas à CET pelo 156 serão automaticamente transferidas para o 1188. A capacidade passará para 20 mil ligações por dia. Ainda segundo a CET, foram retomadas as operações do sistema de rádio para apoio ao trabalho dos agentes de trânsito, os "marronzinhos". Os 100 primeiros rádios começaram a ser usados hoje e o número de agentes que vão atuar com este equipamento deve ser ampliado para cerca de 800 ainda neste semestre.