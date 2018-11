Nove vítimas do acidente da TAM são hospitalizadas Pelo menos nove pessoas foram resgatadas dos escombros do prédio da TAM em São Paulo após um Airbus A320 da companhia derrabar na pista do aeroporto de Congonhas. Três pessoas foram, todos funcionários da companhia, foram encaminhados para o Hospital Alvorada, em Moema, próximo da região do acidente. Segundo informações do hospital, as três pessoas que deram entrada até o momento estavam no prédio, e não do avião.A lista de pessoas que deram entrada no hospital é a seguinte: Lilian Souza, de 22 anos, teve pequenas escoriações na cabeça; Paulo Roberto Zani, de 39 anos, sofreu pequenas queimaduras; Eduardo Silva Teixeira, de 35 anos, que sofreu um abalo emocional.Além das infotmações prestadas pelo hospital, a Secretaria Municipal da Saúde informa que seis vítimas do acidente no Aeroporto de Congonhas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Jabaquara (Saboya). Deram entrada em estado grave.