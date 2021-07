Nove ônibus são vandalizados na manhã desta segunda-feira em São Paulo

Nove ônibus foram vandalizados na manhã desta segunda-feira, 12, em São Paulo. Os ataques aos coletivos aconteceram na zona sul e na zona leste entre 5h15min e 8h20min. A operação de 86 linhas ficou prejudicada em razão dos ataques.

Em cinco casos, os ataques foram parecidos. Os ônibus das linhas 2582/10 e 5142/10 tiveram os pneus furados, as correias partidas e ficaram atravessados na via. Os coletivos das linhas 3539/10 e 3301/10 também tiveram os pneus furados e ficaram atravessados na pista. Já o veículo da linha 675K-10 teve a correia do motor cortada e ficou atravessado na via. Neste último ainda houve tentativa de atear fogo, mas as chamas foram contidas pelos operadores do ônibus.

Além disso, um ônibus que faz a linha 3686/10 foi depredado no vidro traseiro. Outros três coletivos de prefixo 41.477, 41.594 e 41.479 também foram depredados. Em razão dos ataques, 86 linhas tiveram a sua operação prejudicada durante a manhã desta segunda. Veja aqui quais foram os trajetos afetados.