Nova estação Francisco Morato da CPTM é aberta

A nova estação Francisco Morato da Linha 7-Rubi da CPTM começou a funcionar nesta terça-feira, 1. Com seis mil metros quadrados e três plataformas, além de elevadores, escadas rolantes, câmeras de segurança e banheiros, a obra foi entregue quatro meses antes do previsto. O valor total do contrato é de R$ 160 milhões.

O governador João Doria (PSDB) inaugurou a estação na segunda-feira, 31, por videoconferência. "Compartilho da alegria do povo de Francisco Morato, com a inauguração dessa estação, tão desejada e estimada por todos”, comentou Doria. Ele estava acompanhado do presidente da CPTM, Pedro Moro, que fez um tour pela estação para apresentá-la ao público.

A estação também tem um "sistema anti-enchente", com diques e bombas que drenam a água por debaixo da terra. Há ainda um dispositivo de contenção construído para que o local não seja inundado. Lá também foi aberto o 19º Espaço Acolher da CPTM, espaço de acolhimento para mulheres vítimas de importunação e assédio sexual dentro dos trens. Colaboradores irão atender as vítimas para que elas se sintam seguras em denunciar os agressores.