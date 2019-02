Nova concessão rodoviária em SP prevê investimento de R$ 9 bi e pedágio em 12 vias

SÃO PAULO - O governo de São Paulo vai conceder um lote de 12 rodovias do oeste do Estado, que passarão a ter cobrança de pedágio. A concessão abrange uma manhã de 1.200 quilômetros, ligado cidades como Presidente Prudente, Assis, Marília, Parapuã, Bauru, Brotas, Rio Claro, Limeira, Jaú e Sorocaba. A nova malha inclui as rodovias SP-310 e SP-225, a Rodovia Washington Luís, que já é pedagiada e operada pela concessionária Cetrovias/Artéria. As demais rodovias hoje são operadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

O plano, que já vinha sendo tracado pela Agência Reguladora dos Serviços Delegados de Transporte de São Paulo (Artesp), foi anunciado pelo governador João Doria (PSDB) como a primeira concessão de sua gestão. Doria disse que o concessionário terá de investir R$ 9 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão. Parte do investimento será na duplicação de 417 km de rodovias.

A concessionária terá de instalar câmeras de segurança com leitor automático de placas, que podem aplicar multas ou reconhecer veículos com documentação irregular ou mesmo roubados.

Doria disse que os pedágios serão "20% mais baixos" do que o preço cobrado hoje na Washington Luís. Ele destacou que, nesta nova concessão, haverá metas de redução de poluentes a serem cumpridos pela concessionária com medidas mitigatórias.

Outra obra citada é uma alça na cidade de Pompeia, demanda histórica da régua. A rodovia, atualmente, passa no centro da cidade.

Segundo o secretário de Governo, Rodrigo Garcia, a cobrança de pedágio terá duas diferencas. A primeira é que será autorizado (mas não será obrigatório) à concessionária a opção de dar descontos tarifários para estimular o uso da rodovia em horários de menor demanda, melhorando o fluxo nos horários de pico. Também será implementada um tipo de cobrança só por trecho percorrido, para carros com etiquetas eletrônicas (como Sem Parar).

O edital prévio, da consulta pública, será publicado na edição de sábado, 16, no Diário Oficial do Estado. Vão haver quatro audiências públicas para explicar a proposta e recebimento de críticas e sugestões da população. A previsão é que o edital final saia em 15 de março e o recebimento das propostas ocorra em 15 de abril.

Será vencedor o grupo que oferecer o maior valor de outorga ao governo do Estado.

A concessão vigente da Washington Luís termina em julho.