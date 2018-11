Nos blogs e no Orkut, consternação pelo vôo 3054

Nunca na história deste País voar foi tão perigoso. E nunca na história deste País, os brasileiros ficaram tão espantados, indignados, pasmos pela tragédia do vôo 3054 do TAM. Minutos após o acidente, já na noite desta quarta-feira, dia 18, a comunidade blogueira reproduzia em detalhes o acidente que paralisou o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, reproduzindo informações publicadas por agências de notícias, sites especializados, inclusive o estadao.com.br. Entre os blogs que já falavam do assunto, o Dccarbono já trazia ontem à noite infografias sobre o acidente e imagens captadas pelos diversos canais de TV e links para comunidades criadas no site de relacionamentos Orkut. No site, diversas páginas já foram criadas em solidariedade às vítimas, questionando as causas do acidente ou simplesmente demonstrando sentimento de revolta. A com maior número de membros, até esta manhã, era a Luto e Solidariedade vôo 3054, com 2967 membros cadastrados e que traz entre os tópicos de discussão o debate sobre as causas do acidente, enquetes variadas sobre voar ou não no Brasil de hoje e links para telefones e links para o site da TAM com informações da empresa sobre o acidente. A segunda maior comunidade era a TAM - Vôo 3054, com 477 membros, também discutindo as causas do acidente e trazendo ainda um tópico com a cobertura minuto a minuto do acidente.