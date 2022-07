Nos 90 anos da Revolução de 1932, mais nove heróis repousam no Mausoléu do Obelisco

Ao som de uma marcha fúnebre, os restos mortais de nove heróis da Revolução de 1932 foram trasladados de forma solene para o Monumento e Mausoléu do Soldado Constitucionalista, no Obelisco do Ibirapuera. A cerimônia ocorreu neste sábado, feriado de 9 de Julho, em São Paulo.

Leia Também Os legados da Revolução de 1932, 90 anos depois

A homenagem foi o ponto alto das comemorações dos 90 anos da guerra paulista contra o governo ditatorial de Getúlio Vargas que deixou ao menos 650 paulistas mortos em 87 dias de combates. A celebração contou com a entrega de medalhas, homenagens e um desfile com a participação de várias unidades da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Guarda Civil Metropolitana e membros da Sociedade Veteranos de 1932 - MMDC.

Entre os heróis que tiveram seus nomes imortalizados no mausoléu está Armando Romagnoli, lotado no 4º Regimento de Infantaria, em Quitaúna, bairro da atual cidade de Osasco. Ele atuou em várias frentes nas cidades do chamado setor norte, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Outro homenageado, Alípio José, integrou a antiga Guarda Civil do Estado e lutou em Campinas, integrando um pelotão de granadeiros.

O ex-combatente Francisco Molinari atuou na defesa do Túnel da Mantiqueira, em Cruzeiro. Ferido em combate, foi promovido sucessivas vezes e passou de soldado à patente de capitão. Após seguir para a reserva, foi presidente da Sociedade Veteranos de 32 - MMDC. Henri Scaf atuou na defesa e proteção da Fábrica de Pólvora Sem Fumaça, em Piquete. Os outros heróis homenageados são: Moacyr Medeiros de Miranda, Renato Dale Nogare, Carlos Antunes Rezende, Oswaldo Luiz Pereira e Antônio Gonçalves de Oliveira.

Várias gerações de descendentes e familiares acompanharam a deposição das urnas com os restos mortais no Mausoléu. De acordo com o diretor da Sociedade MMDC, Rodrigo Gutenberg, os corpos dos homenageados estavam sepultados em diferentes cemitérios e o processo para o traslado ocorreu após intensas negociações com descendentes e autoridades locais. Normalmente, o processo envolve a exumação e cremação dos restos, com as cinzas colocadas em urnas. No mausoléu, a sepultura ganha o nome do ex-combatente.

No evento, houve ainda a troca do comando honorário do simbólico Exército Constitucionalista. A atual comandante, Maura Oliveira, passou o posto ao professor Adilson Cézar. Ocorreu também a entrega da Medalha Constitucionalista, criada pela Sociedade Veteranos de 32, a personalidades. O desfile, que atraiu um grande público, e as celebrações presenciais de 9 de Julho, voltaram este ano após dois anos de suspensão, devido à pandemia de covid-19.