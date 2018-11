No YouTube, as várias versões e visões do acidente da TAM

Na tarde desta quarta-feira, o site de vídeos YouTube já trazia o seu quinhão de vídeos sobre o acidente com o vôo 3054 da TAM, na forma de capturas de vídeos feitas sobre a cobertura dos diversos canais de TV ao acidente a clipes captados com o auxílio de câmeras digitais e de celulares. Entre os vídeos, o do usuário renatohs, que exibia o prédio da companhia aérea atingido pelo Airbus, já registrava mais de 9 mil visualizações. Outro vídeo, do usuário bconrado20, mostrando parte da cauda do Airbus contava com pouco mais de 1000 visualizações. Em mais um clipe, feito a partir de um carro em movimento, o usuário fabiopiva mostrava os fundos do prédio atingido. O vídeo com maior número de exibições no entanto, era o do usuário Nipkow, trazendo uma simples captura de imagem feita a partir de uma TV, exibindo o prédio da TAM em chamas, com mais de 24 mil visualizações e cujo único destaque era o título bilíngüe: Acidente com avião da TAM. Plane Crash - TAM 3054.