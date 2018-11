No Orkut, página traz links para perfis de vítimas do vôo 3054

Além de divulgar informações sobre o acidente, internautas estão explorando o site de comunidades Orkut para enviar mensagens de consolo às famílias das vítimas do vôo 3054 da TAM, que caiu matando todos os 136 passageiros e um número ainda não confirmado de vítimas no solo. Um tópico numa das comunidades sobre o acidente traz links para alguns dos nomes confirmados. Na página com o perfil de Carla Fioratti, mais de 900 mensagens traziam condolências para a família. Já no perfil de Fabiola Freitag, mais de 1600 mensagens traziam os pêsames para familiares. O mesmo se repetiu na página de Vinicius Coelho, piloto, mas que estava como passageiro no vôo 3054. A página registrava mais de 900 mensagens de condolências.