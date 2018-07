No Morumbi, 20 adolescentes são detidos em um mês No Morumbi, zona sul de São Paulo, das 25 pessoas detidas pela polícia em agosto por roubos, 20 têm menos de 18 anos. Segundo o delegado titular do 89º DP (Portal do Morumbi), Carlos Battista, os adolescentes foram internados na Fundação Casa para cumprir medida socioeducativa.