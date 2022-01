NexGard Spectra®, Frontline® e Ampara fazem projeção na Paulista para incentivar adoção de pets

As marcas NexGard Spectra® e Frontline®, da farmacêutica Boehringer Ingelheim, e a Ampara Animal, maior organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) de proteção animal do País, apostam no impacto de uma ação visual para chamar a atenção da população para a importância da adoção responsável de pets.

A iniciativa #AdoçãoProjetada vai ser realizada nesta sexta e sábado (dias 21 e 22 de janeiro), no Edifício Anchieta, que fica entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação, em São Paulo, onde serão projetadas imagens de quatro cães e quatro gatos disponíveis para adoção nos abrigos da Ampara Animal, além de mensagens destacando como essa ação transforma a realidade dos pets.

As projeções acontecerão do pôr do sol até as 23h59 dos dois dias, com vídeos de apresentação dos animais. Os cães serão representados pelos sem raça definida Alcione, Bob, Lucila e Sasha, e os gatos, pela Biba, pelo Matheus, pelo Miguel e pelo Posseidom.

"Ações como essa são fundamentais para conscientizar as pessoas da importância da adoção. Ao adotar um cachorro ou um gato, você é capaz de salvar uma vida. Os abrigos estão superlotados; estima-se que existam mais de 30 milhões de animais abandonados no País e mais de 170 mil morando em abrigos. Esses abrigos precisam ser um local de recuperação e reabilitação, um local transitório, e não um lar definitivo", afirma Juliana Camargo, presidente da Ampara.

"A Boehringer Ingelheim é uma empresa que desenvolve soluções de saúde para humanos e animais, visando o bem-estar de todos. Trabalhar com parceiros inovadores que tenham os nossos valores está na nossa cultura, assim como a responsabilidade social", explica Fernanda Veleda, gerente de Marketing de NexGard®. "Assim, com o patrocínio e compromisso dos nossos antiparasitários NexGard Spectra® e Frontline®, estamos apoiando a Ampara Animal nessa ação para encontrar um lar cheio de amor e acolhimento para esses pets", destaca Bruno Gallerani, gerente de Marketing da Área de Pets da Boehringer Ingelheim.

Assim como a Ampara Animal atua na proteção dos pets, os antiparasitários da Boehringer Ingelheim contribuem para o bem-estar deles, sob a perspectiva de que a prevenção e o tratamento são questões essenciais para o ciclo da vida, apontando que a saúde dos animais afeta diretamente o cotidiano das pessoas.

É o caso do NexGard Spectra®, o primeiro antiparasitário oral do mercado contra parasitas internos e externos. Por meio de um tablete mastigável sabor carne, altamente palatável, o cachorro está protegido contra pulgas, carrapatos, sarna de ouvido, além de vermes intestinais, que também podem acometer humanos. O produto foi lançado em julho no Brasil e, por sua textura e sabor, torna a experiência de consumo mais agradável, evitando o risco de estresse ao animal.

Desde 1994 no mercado, Frontline® possui diferentes versões, focadas nas necessidades de cada pet e tutor. O TopSpot protege contra pulgas e carrapatos, assim como o Plus, que também auxilia no controle do ambiente, combatendo ovos e larvas de pulgas. Há, ainda, o Spray, que traz proteção imediata contra carrapatos e pulgas, podendo ser aplicado a partir do segundo dia de vida do animal. "2022 será um ano de grandes novidades para a família Frontline®, que é muito querida e lembrada pelos tutores do País. Acompanhem nosso site e mídias sociais para saber mais!", comenta Lucas Iguchi, gerente de Marketing de Frontline®.

A iniciativa #AdoçãoProjetada será coberta no Instagram nos perfis @nexgardbrasil, @frontline.brasil, @boehringeringelheimsaudeanimal e @amparanimal.