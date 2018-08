Neblina causa restrição de pousos no Aeroporto de Congonhas nesta manhã

SÃO PAULO - O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, está com restrição para pousos na manhã desta quarta-feira, 15, em razão da neblina na cidade, que prejudica a visibilidade. A situação das decolagens é normal.

As restrições começaram às 6h52. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), há dois voos atrasados e nenhum cancelado. O restante dos que estavam programados para esta manhã seguem no horário previsto.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos/Cumbica, na Grande São Paulo, opera com o auxílio de instrumentos, mas pousos e decolagens seguem normalmente até o momento.

O céu está claro em Guarulhos e faz 27º C de temperatura. Estamos abertos para pousos e decolagens. — GRU Airport (@gruairportsp) August 14, 2018

Clima

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital paulista terá predomínio de céu nublado, mas sem previsão de chuva. A passagem rápida de uma fraca frente fria muda a direção do vento, que passa a soprar do sudeste. Essa condição favorece a umidade e o aumento da nebulosidade. A temperatura mínima deve ficar em torno dos 13°C e a máxima não supera os 19°C, com índices de umidade do ar entre 61% e 95%.