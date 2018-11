Neblina fecha Aeroporto de Congonhas para pousos

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, está fechado para pousos desde às 7 horas desta sexta-feira, 20, em razão da forte neblina que predomina no local. De acordo com a assessoria de imprensa da Infraero, as decolagens ocorrem normalmente. Como a decisão de aterrissar em outro aeroporto ou retornar ao local de origem cabe exclusivamente ao piloto, a Infraero não soube dizer quantos vôos foram alternados para outros aeroportos. Das 6 às 7 horas, dos 20 vôos programados, quatro foram cancelados. Não houve registro de atrasos superiores a uma hora. Já o Aeroporto Internacional de Guarulhos (Cumbica) opera por instrumentos tanto para pousos como para decolagens também pelo forte nevoeiro. Segundo a assessoria de imprensa da Infraero, o aeroporto não chegou a fechar. Desde zero até 7 horas, dos 65 vôos previstos, 27 tiveram atrasos maiores do que uma hora. Outros cinco foram alternados para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Não foi informado o número de vôos cancelados.