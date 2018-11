Neblina faz Ecovias implantar operação comboio na Serra

Por causa de uma forte neblina a Ecovias iniciou às 17 horas desta quinta-feira, 12, a operação Comboio na altura do km 32 da praça de pedágio da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo. Na operação, equipes da concessionária e da Polícia Militar (PM) guiam grupos de cerca de 500 veículos até um trecho onde a visibilidade está melhor. Nesta tarde, o Sistema Anchieta-Imigrantes operava no esquema cinco por cinco - com cinco pistas no sentido litoral, e cinco para quem segue para a capital. Às 23h30 desta quinta, a concessionária bloqueará totalmente a pista norte da Imigrantes para o trânsito de cargas especiais. A via deve ser liberada às 5 horas desta sexta-feira, 13.