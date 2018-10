Navio é resgatado do fundo do mar 4 meses após naufrágio em Santos

SOROCABA - O navio pesqueiro Kaiko Maru 16, com 30 m de comprimento e 190 toneladas de peso, foi retirado do fundo do mar, nesta terça-feira, 9, após naufragar no Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo, em junho. O barco de bandeira japonesa, que havia sido abandonado há 15 anos pelos proprietários, afundou no cais do Valongo, área de intensa movimentação de navios no porto. A retirada foi determinada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por causa dos riscos ambientais.

A Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), que administra o porto, contratou a empresa Atlântico Serviços Submarinos para executar o resgate. O barco foi içado do fundo do canal por meio de um guindaste flutuante. Foram instaladas barreiras de contenção para evitar a dispersão de possíveis substâncias contaminantes que estivessem no interior do navio. A embarcação foi removida para o cais para posterior destinação, segundo a Codesp.

O Kaiko Maru afundou quase simultaneamente ao naufrágio de outro navio, o Taihei Maru 3, que também já foi removido do mar. Na ocasião, houve vazamento de óleo no canal do estuário. Outras duas embarcações naufragadas também foram resgatadas pela Codesp, o batelão Japuí e o Flutuante IV.

Conforme o Ibama, há ainda três barcos que precisam serem içados para a desobstrução do leito do canal e também por questões ambientais. A programação dos novos resgates dependem das condições meteorológicas e do tráfego de embarcações pelo canal. Esses navios foram abandonados no porto após serem tomados pela Justiça como garantia do pagamento de dívidas trabalhistas.