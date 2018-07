Nas ruas e nas escolas a diversão já começou

À fantasia: com o Monobloco, o repertório é variado e a data, alternativa Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Cordão do Bola Preta O tradicional cordão familiar já arrastou cerca de 1 milhão de pessoas e, este ano, quer tirar do Galo da Madrugada, no Recife, o título de maior bloco do país. A porta-estandarte é a atriz Leandra Leal. Sai no dia 21, às 8h, da Cinelândia. Pça. Mauá, s/n, Centro. 18h. Grátis. Simpatia É Quase Amor Desde as Diretas Já, em 1985, o bloco da Zona Sul saúda um dos bairros mais famosos do Rio aos gritos de "Alô, burguesia de Ipanema!". A queima de fogos também é marca registrada. A farra se repete no dia 22, no mesmo horário. Pça. Gen. Osório, s/n, Ipanema. 16h. Grátis. A Coisa Tá Preta A cantora Preta Gil vai colocar seu bloco na rua - literalmente. A novidade mistura músicas de seu show e canções populares. "Queremos ter um minitrio elétrico com banda em cima e ritmistas na parte de baixo", diz ela. É aberto a todos: "Quero que o povão vá." Pça General Osório, s/n, Centro. 16h. Grátis. Suvaco do Cristo O nome irônico veio da expressão utilizada por Tom Jobim para descrever os armários mofados de sua casa. O clima irreverente tem atraído cada vez mais jovens ao bloco, que tem samba-enredo próprio todo ano. Esquina da R. Jardim Botânico e R. Faro, Jd. Botânico. Horário será divulgado no dia 14, no site www.suvacodocristo.com.br. Grátis. Ensaio da Beija-flor Uma das escolas favoritas dos turistas e curiosos, seus ensaios costumam pegar fogo, com a presença da comunidade e da Rainha Rayssa Oliveira. R. Pracinha Wallace Paes Leme, 1.025, Nilópolis. 21h. R$ 10. Ensaio da Grande Rio Ótima para caçar famosos. Não é difícil esbarrar com a Rainha da Bateria, Paola Oliveira, que estreia este ano no posto. Suzana Vieira e Christiane Torloni também costumam passar por lá. R. Wallace Soares, 5 , Dq. de Caxias. 20h. Grátis. Ensaio da Salgueiro Está entre as quadras mais animadas do Rio. A comunidade comparece em peso ao evento, para acertar os últimos detalhes do desfile. Dedicada, a Rainha da Bateria Viviane Araújo também é figura frequente na escola de samba. Rua Silva Teles, 104, Andaraí. 23h. R$ 30. Cordão do Boitatá Bastante popular no Centro, sai em cortejo com uma orquestra de sopro e percussão formada por 50 músicos. Na Pça. XV, às 12h, o conjunto dá um show final, com frevo instrumental, sambas famosos e repertório próprio. R. do Mercado, 45, Centro. 9h. Grátis. Bloco da Ansiedade Fundado em 1997 por três amigos, é uma boa pedida para a família. Foliões de todas as idades (muitos fantasiados) pulam até quatro horas seguidas ao som do frevo. R. Gago Coutinho (ao lado do Mercadinho S. José), Laranjeiras. 15h. Grátis. Filhos de Bambi Embora se reúna na Rua Bambina e seja comandado pelos personagens Barack O’Bambi e Mahatma Bambi, esta novidade não é voltada só para o público gay. Segundo um dos fundadores, o artista plástico Matheus Rocha Pitta, todos são bem-vindos. Basta criar uma fantasia de Bambi a seu gosto. Esquina da R. Bambina e R. São Clemente, Botafogo. Horário será definido na hora. Grátis. Monobloco Idealizado em 2000 pela banda Pedro Luís e a Parede, o cortejo pós-carnaval tem atraído cada vez mais ‘foliões atrasados’. Ganhou, recentemente, algumas alas temáticas, com fantasias bem-humoradas. Posto 6, Ipanema. 9h. Grátis.