'Não vai ser em um passe de mágica', diz Garcia sobre redução de roubos em SP

SÃO PAULO – Em alta em São Paulo, os crimes patrimoniais – principalmente roubos e furtos – estão na mira do governo do Estado. A pasta lançou recentemente a Operação Sufoco, que, entre outras medidas, tem o objetivo de dobrar o efetivo policial na capital paulista. A redução nos índices de criminalidade, no entanto, não vai ocorrer “em um passe de mágica”, disse nesta terça-feira, 10, o governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Conforme mostrou levantamento do Estadão divulgado neste final de semana, em algumas regiões, como Campos Elísios, Consolação e Pinheiros, os roubos mais do que dobraram no primeiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. As áreas centrais e os bairros nobres da cidade são os principais pontos de alerta durante a retomada das atividades.

Os furtos, ao mesmo tempo, cresceram em praticamente todas as regiões, o que também tem aumentado a sensação de insegurança da população. Variações dos crimes – como transferências por Pix, ferramenta de pagamento instantâneo, após o roubo dos celulares – contribuem para que isso ocorra, uma vez que os prejuízos de um furto de celular podem ser multiplicados para mais de R$ 100 mil.

“A população já percebeu um número maior de policiais nas ruas, um número maior de blitz”, disse Garcia nesta terça quando questionado sobre o levantamento do Estadão. Os resultados nos índices de criminalidade, porém, não devem ser observados a curto prazo. “Esse é um esforço permanente, não vai ser em uma passe de mágica que isso será resolvido”, acrescentou. A declaração foi dada na sede da Rota, tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo.

Criada para dobrar o efetivo de policiais nas ruas e focar no combate a roubos e furtos, a Operação Sufoco foi lançada no último dia 4. Segundo Garcia, desde que a operação foi anunciada, mais de 100 prisões foram realizadas e mais de 5 toneladas de drogas foram apreendidas. “Os crimes contra o patrimônio cresceram, e são o foco da Operação Sufoco, para que a gente possa diminuir esses crimes contra o patrimônio mesmo com a circulação de pessoas voltando ao normal”, afirmou.

Um dos motivos é que roubos também podem evoluir para latrocínio, sobretudo quando cometidos a mão armada. “Crimes de roubo estão muito perto de virarem latrocínio. Eles (assaltantes) já têm o armamento, a intenção, e vai ter a vítima, a parte mais frágil desse crime de roubo", declarou na última semana o novo chefe da PM, coronel Ronaldo Vieira.

O governador reforçou que os indicadores de criminalidade estão voltando aos patamares de 2019, antes da pandemia de covid-19, mas defendeu que a polícia e o governo de São Paulo “não se acomodam com isso”. Pré-candidato à reeleição neste ano, Garcia tem como um dos principais concorrentes o ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem como bandeira a postura “linha dura” contra bandidos.

Garcia libera bonificação para policiais

O governador liberou nesta terça o pagamento de R$ 176,2 milhões em bonificação por resultados (BR) a policiais civis, militares e técnico-científicos, além de servidores da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O pagamento será realizado no próximo dia 23.

“Ao longo do ano de 2021, tivemos uma série de resultados alcançados e agora, com a condição econômica de São Paulo, vamos realizar o pagamento deste bônus”, disse Rodrigo Garcia. O governador reforçou ainda que o Estado vai dar continuidade à aquisição de novos equipamentos e de mais veículos para avançar no combate à criminalidade.

Segundo o governo, os bônus, que são referentes ao 1º e 2º bimestres de 2021, beneficiam os policiais e servidores que atuam em áreas em que houve redução dos índices de vítimas de letalidade violenta (homicídio doloso e latrocínio), roubo e furto de veículo, além de roubo em geral, a cada bimestre.

Serão repassados, em relação aos dois primeiros meses do ano passado, cerca de R$ 54,5 milhões a 89,1 mil profissionais, sendo 113 servidores civis da Secretaria de Segurança Pública, 20 mil policiais civis, 65,6 mil policiais militares e 3,2 mil policiais técnico-científicos.

A bonificação referente ao segundo bimestre de 2021 soma R$ 121,7 milhões, que serão destinados a 95,4 mil colaboradores – 117 servidores civis da SSP, 21,3 mil policiais civis, 70,4 mil policiais militares e 3,5 mil policiais técnico-científicos.

Durante o mesmo evento, o governador assinou um decreto que cria uma medalha em alusão aos 50 anos da Rota, destinada aos paulistas que atuaram em prol da Polícia Militar no Estado.