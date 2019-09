Na Paulista, protesto do clima pede defesa da Amazônia e exalta Greta Thunberg

SÃO PAULO - A greve geral pelo clima mobilizou centenas de manifestantes - grande parte crianças, adolescentes e várias famílias - na Avenida Paulista, região central de São Paulo, nesta sexta-feira, 20. A quase três mil quilômetros da Amazônia, a defesa da floresta foi a principal pauta do protesto, que também mirou os presidentes brasileiro Jair Bolsonaro e o americano Donald Trump, cujas políticas para a área ambiental têm sido criticadas por ativistas. Atos ocorreram em diversas cidades do Brasil, como Rio e Brasília, e do mundo, como Nova York.

Na passeata, que começou por volta das 18h15, um grupo do Conselho Mirim da Câmara Municipal, que reúne crianças de escolas municipais, estaduais e particulares da cidade, decidiu participar do ato há 15 dias. Gustavo Antunes, de 14 anos, era um deles. "Sinto que preciso ter essa responsabilidade. Em casa, separo lixo e evito usar materiais plásticos", contou.

Greta Thunberg, ativista de 16 anos que foi para os Estados Unidos com o objetivo de participar da cúpula do clima das Nações Unidas, é citada como inspiração de vários dos jovens. "Ela é incrível, vai ajudar a fazer um mundo melhor", disse Bárbara Moreira, de 11 anos, entusiasmada.

Quem também se inspira em Greta é o estudante Arthur Prado, 14 anos. Incentivado por um professor a escrever uma pequena biografia como lição de casa, ele escolheu a ativista como personagem. "Vi que, assim como ela, podemos chamar a atenção das autoridades para a questão do clima", disse, acompanhado da mãe e do irmão Francisco, de 7 anos.

Over 4 million on #ClimateStrike today. In 163 countries. And counting...

If you belong to the small number of people who feel threatened by us, then we we have some very bad news for you:

This is just the beginning. Change is coming - like it or not. #FridaysForFuture pic.twitter.com/MHGRNx1tnH — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 21, 2019