Museu do Ipiranga e Sesc fazem programação especial de Independência

Para celebrar os 197 anos da Independência do Brasil neste 7 de setembro, o Museu do Ipiranga e o Sesc Ipiranga promovem 10 horas de programação cultural ininterrupta e gratuita. O evento pretende valorizar a diversidade do país com grupos que celebram a cultura popular. Além da celebração da Independência do país, o evento pretende também marcar o processo de renovação e restauração do museu, com o anúncio da construtora vencedora da concorrência para as obras e a assinatura do contrato. As obras de renovação do museu terão início ainda neste ano.

A festa tem início às 10h e conta com apresentações de teatro, circo, cortejos, samba, ciranda, intervenções, passeios guiados, shows e batalha de rimas. As atividades contam também com dois concertos: um apresentado pela Orquestra Jazz Sinfônica, as 14h30, em homenagem ao músico João Gilberto; e outro pela Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (Osusp), junto com o coral da USP (Coralusp), que vai apresentar o Hino Nacional Brasileiro, o Hino à Independência e obras dos compositores brasileiros Heitor Villa-Lobos e Carlos Gomes.

Às 10h, o público presente poderá acompanhar um passeio guiado para conhecer a história do museu e do parque. Às 13h, a Lavagem com Flores e Perfumes vai reunir sambadeiras e percussionistas entoando cantigas e derramando perfume e flores na escadaria da praça cívica.

Haverá atividades também para o público infantil, como a apresentação do espetáculo Histórias do Brasil, que conta a história da chegada de Pedro Álvares Cabral à América até os dias atuais. Também haverá uma caminhada para reconhecimento da vegetação do parque com tradução em libras. Uma batalha de rimas com temas ligados ao Museu do Ipiranga e ao 7 de setembro está marcada para as 16h30.

O evento acontece em diversos pontos do Parque Independência, que compreende o Museu do Ipiranga, a Casa do Grito, a Praça Cívica, o Monumento à Independência, o Jardim e o Riacho do Ipiranga.

A programação do evento poderá ser consultada no site do museu.

O Museu do Ipiranga foi construído entre 1885 e 1890 e está localizado dentro do Parque Independência, local onde possivelmente foi dado o Grito do Ipiranga. Concebido como um monumento à Independência, ele se tornou a sede do Museu do Estado em 1895, sendo o museu público mais antigo de São Paulo. A partir de 1963, passou a ser administrado pela Universidade de São Paulo (USP). Desde agosto de 2013 o museu está fechado à visitação pública por causa de desgastes naturais na edificação.