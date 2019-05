Museu da Língua Portuguesa tem previsão de reabertura para 2020

O Museu da Língua Portuguesa deve reabrir as portas no primeiro semestre de 2020, segundo a previsão da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Fechado após um incêndio de grandes proporções em 2015, o espaço deve ter as obras concluídas em dezembro deste ano, após uma obra de R$ 80,9 milhões.

O governo estadual ainda não definiu uma data precisa para a reabertura, que deve ser anunciada ainda neste ano.

O secretário estadual de Cultura, Sérgio Sá Leitão, participou uma vistoria nas obras do museu na tarde desta segunda-feira, 6, acompanhado de representantes de empresas que patrocinam a reforma. Ele disse que as obras estão "no ritmo certo" e que devem ser concluídas dentro do cronograma.

Até agora, foram concluídas as etapas de restauro das fachadas e esquadrias e de reconstrução da cobertura, faltando as obras de adaptação interna, que deve ser finalizada até outubro. A cobertura do prédio, que teve a restauração concluída em meados do ano passado, tem o equivalente a 89.150 quilos de madeira certificada da Amazônia.

Um terço do total de R$ 80,9 milhões foram pagos pelo seguro feito pelo museu, e cerca de R$ 20 milhões foram captados por meio da Lei Rouanet. Em julho de 2018, o valor da reconstrução era estimado em R$ 60 milhões. / COM AGÊNCIA BRASIL