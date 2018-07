Muro ameaça cair no bairro na zona oeste de SP

Um muro ameaça desabar em frente ao número 1.125 da Rua Barão do Bananal, no bairro da Pompeia, zona oeste de São Paulo. A Defesa Civil da Subprefeitura da Lapa foi acionada para avaliação do risco. A calçada e uma faixa da rua foram bloqueadas na noite desta segunda-feira, 9, sendo que os veículos no trecho passam por apenas uma faixa. De acordo com a CET, no final da noite não havia congestionamento no local.