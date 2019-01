Município de SP pinta ruas de azul para atenuar calor

FRANCA - Para enfrentar o calor que tem passado dos 30ºC, a Prefeitura de Tietê resolveu pintar as ruas do município, localizado no interior de São Paulo. A gestão municipal começou a aplicar, sobre o asfalto preto, uma camada de tinta azul ciano. A técnica vem da área de climatologia e é capaz de trazer bons resultados.

"A cor azul ciano reduz a temperatura em 10% e auxilia na economia de energia elétrica e na redução da evaporação, o que torna o ambiente mais fresco para pessoas, plantas e animais", justifica a Prefeitura. A gestão afirma que o gasto com a tinta será compensado pela possível redução de consumo de energia elétrica pela população.

Para confirmar os efeitos da tinta azul, foram realizados testes com o uso de termômetros digitais. Sobre o asfalto preto, o aparelho chegou a marcar 53ºC, enquanto que no chão azul ficou em torno de 45°C.

O trabalho começou na semana passada na calçada e na rua em frente à Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável. A intenção é ampliar a pintura para outras vias, além de pontos de ônibus e telhados de escolas, hospitais e outros prédios públicos.

A prefeitura diz que não há contraindicação para a aplicação da tinta. Ela comentou, ainda, que preferiu não utilizar a de cor branca, capaz de absorver mais calor, porque gera mais luminosidade o que poderia ocasionar transtorno visual.