Mulher troca remédio da sogra por veneno de rato no interior de São Paulo

Correções

13/06/2018 | 18h41

Diferentemente do que foi informado, a família da idosa não instalou câmera no quarto da paciente por desconfiar da cuidadora, em Dois Córregos. Conforme a família, foi a própria cuidadora que teve a suspeita de que a idosa estava sendo envenenada e, na segunda-feira, 11, encontrou uma cápsula adulterada de remédio. Ela chamou uma sobrinha para verificar e só então ela gravou um vídeo com o celular do momento em que elas abrem a cápsula e encontram o veneno.

A informação sobre a câmera havia sido passada inicialmente à Polícia Civil pelos policiais que estiveram na casa, mas foi corrigida posteriormente. Conforme o delegado Márcio Moretto, a cuidadora já havia descartado anteriormente uma cápsula de remédio por suspeitar que havia sido manipulada. Com a gravação do vídeo indicando a troca do medicamento pelo veneno, a nora foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Segundo o delegado, ela admitiu que já havia feito a troca em outra ocasião. Na tarde de terça-feira, 12, a Justiça decretou a prisão preventiva da suspeita.