Mulher morre em acidente envolvendo carro e moto na Rodovia Castelo Branco

Uma mulher de 35 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e uma moto na Rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 22 sentido São Paulo, na manhã deste domingo, 29. As informações são do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

O acidente foi por volta das 8h10 na altura de Alphaville. Após a colisão, o helicóptero Águia da Polícia Militar atendeu a ocorrência. A segunda vítima é um homem de 37 anos, que está em estado gravíssimo e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas de São Paulo. A Polícia Militar afirmou ao Estado que não possui informações sobre o que teria causado o acidente e se as vítimas estavam no carro ou na moto.