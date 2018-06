Mulher é morta a tiros na frente de amigos em posto na zona norte

SÃO PAULO - Uma mulher foi morta a tiros na frente de amigos no estacionamento de um posto de combustível em Perus, na zona norte da capital paulista, na manhã deste domingo, 1º. O autor dos disparos não foi identificado, fugiu e não foi preso.

+++ Homem mata mulher a facadas e envia fotos para filha da vítima

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, Ariane Suelen Ribeiro, de 28 anos, participava de uma confraternização com amigos no posto localizado na Avenida Comendador Fiorelli Peccicacco quando um homem desconhecido a chamou para conversar em particular por volta das 6h10.

+++ Mulher tem braço amputado ao ser atropelada por embarcação no Guarujá

Uma testemunha afirmou à polícia que, no momento em que foi chamar Ariane para ir embora, ouviu-a conversando com o homem, que sacou uma arma e disparou em direção da cabeça da vítima.

+++ Publicitário é espancado por trio na Frei Caneca

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do crime. Depois que Ariane caiu no chão, o homem efetuou novos disparos contra ela.

A Polícia Militar foi chamada por testemunhas para atender a ocorrência. No posto, os agentes encontraram Ariane caída. Ela foi socorrida e levada ao Hospital de Perus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Foi solicitada a perícia no local, carro de cadáver e exame do Instituto Médico Legal (IML) para a vítima. Um celular foi apreendido.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e à traição ou mediante dissimulação ou outro recurso no 33º Distrito Policial (Pirituba) e será encaminhado ao 46º DP (Perus), delegacia responsável pela área da ocorrência.